Brest - Pour Olivier Dall'Oglio, la victoire face à Bordeaux est méritée

Le Stade Brestois est renversant ! Menés au score à l'entrée des 10 dernières minutes, les Bretons ont complètement changé l'issue de la rencontre face à Bordeaux en l'emportant finalement 2-1. Après la rencontre, Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur du SB29, a débriefé ce résultat, qu'il trouve logique.

"Cette victoire est logique, on a eu beaucoup d'occasions. On prend un but alors qu'on a été très peu mis en danger. Cela aurait pu nous plomber, mais on a bien réagi, on a un gros mental depuis quelque temps. Je suis satisfait de ce que j'ai vu, de cette solidarité, de ce collectif. On a bien récupéré les ballons au milieu, et on les a bien utilisés. Les latéraux avaient aussi des jambes, ce qui nous a permis d'avoir beaucoup de centres dangereux" a-t-il déclaré.