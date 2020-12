Brest - Romain Faivre prolonge d'un an !

Le Stade Brestois réalise une excellente première partie de saison et Romain Faivre n'y est pas pour rien. Avec quatre buts inscrits et trois passes décisives délivrées, le milieu de terrain de 22 ans est l'un des hommes forts d'Olivier Dall'Oglio et semble courtiser par plusieurs clubs de Ligue 1.

Alors que son nom circulait du côté de Lyon ces dernières semaines, les dirigeants brestois ont décidé de blinder l'international espoir français en le prolongeant d'une année. Brest et Romain Faivre sont donc désormais liés jusqu'en 2025.