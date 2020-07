Brest - Ronaël Pierre-Gabriel a été agressé

Prêté par Mayence pour la saison au Stade Brestois, Ronaël Pierre-Gabriel a subi une agression hier soir dans un quartier de Brest. C'est le SB 29 qui a annoncé la nouvelle via un communiqué. Le latéral droit de 22 ans, passé par Saint-Etienne et arrivé il y a deux semaines en Bretagne, a "subi des coups et blessures avant que sa voiture ne soit incendiée et totalement détruite".

Forcément, le club breton "condamne vivement cet événement et apporte tout son soutien à Ronaël. Dans une ville où ces faits divers ne sont pas légion, il est regrettable de voir que des incidents de ce genre ont pu se produire à l'encontre d'un garçon qui n'est arrivé que depuis deux semaines dans le Finistère et n'avait d'histoires avec personne". Le club conclut : "Il ne faudrait en effet pas que dans une cité calme comme la nôtre, cela devienne une habitude".