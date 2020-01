Brest - Trois absents, le groupe brestois pour le déplacement à Lyon

Le Stade Brestois 29 se rend mercredi à Lyon dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de la Ligue (18h45). Comme annoncé plus tôt dans la journée par Oliver Dall'Oglio, Court et Belkebla sont absents, tout comme Kiki. Castelletto, Cardona, Lasne, Diallo, Oseï Law et la recrue Cibois ne sont pas retenus.

LE GROUPE BRESTOIS

Larsonneur, Léon - Baal, Bain, Belaud, Chardonnet, Duverne, Faussurier, Perraud - Battocchio, Magnetti, Mbock, Grandsir, N'Goma, Autret - Mayi, Mendy, Charbonnier