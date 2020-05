Brest - Yoann Court confirme son départ

Comme révélé vendredi, Yoann Court (30 ans) n'évoluera plus avec le Stade Bretois 29 la saison prochaine. Le club breton a indiqué qu'il avait mis fin aux négociations concernant la prolongation de contrat du milieu de terrain et le joueur a confirmé au Télégramme, ce samedi, qu'il "tournait aussi la page brestoise deux ans après son arrivée". Pour le retour du SB29 en Ligue 1, Yoann Court aura terminé meilleur passeur du club avec 7 passes décisives (et 3 buts), en 23 apparitions.