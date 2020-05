Brest - Yoann Court revient sur l'échec de ses négociations pour rempiler

Comme annoncé vendredi, Yoann Court (30 ans, 3 buts et 7 passes décisives en 23 matches de Ligue 1 cette saison) n'évoluera plus au Stade Brestois 29 la saison prochaine. Le milieu de terrain offensif, en fin de contrat au 30 juin, n’est pas parvenu à un accord avec ses dirigeants et notamment avec son principal interlocuteur pendant les négociations, le directeur sportif du club breton Grégory Lorenzi.

"J’étais bien ici, je voulais continuer, mais Greg Lorenzi n’a pas voulu attendre. Il m’a dit : 'Il me faut une réponse d’ici 24 heures'. J’ai 30 ans, j’ai une famille, je ne peux pas donner une réponse en 24 heures. Je voulais réfléchir durant ce week-end, et donner ma réponse lundi. J’en déduis qu’il ne comptait pas vraiment sur moi", a indiqué Yoann Court à nos confrères de Ouest-France, et de préciser : "J’ai eu une première proposition, j’ai répondu quelques jours plus tard. J’en ai eu une seconde, et Greg m’a dit que c’était la dernière offre. J’aurais bien aimé avoir un contrat de trois ans. On me proposait deux ans, il me fallait un peu de temps pour réfléchir. On ne me l’a pas laissé".