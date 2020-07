Bristol - Famara Diedhiou victime de racisme

Après avoir raté un penalty lors de la défaite de Bristol à Swansea (0-1), Famara Diedhiou (27 ans) a eu la très mauvaise surprise de se faire insulter sur les réseaux sociaux. Mais l'ancien attaquant du SCO d'Angers a surtout été victime de racisme sur Twitter. Trois bananes adressées à l'attaquant sénégalais, qui a souhaité partagé son indignation à ses abonnés.

"Pourquoi ?", s'interroge le joueur formé à Sochaux. De son côté, le club a également fait part de son dégoût à l'égard du racisme présent dans le football, et son soutien à son buteur. "Nous soutenons Famara Diedhiou et quiconque a souffert de racisme, quelle qu'en soit la forme. Il n'y a aucune excuse ou justification à ce comportement dégoûtant."

We stand with Famara Diédhiou and anybody who has to suffer racism in any shape or form.



There is no excuse or justification for this disgusting behaviour. https://t.co/szXRBVpY8k