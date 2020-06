Bundesliga - Augsbourg enfonce Mayence !

Ce dimanche après-midi, Augsbourg est sorti vainqueur du duel de bas de tableau l'opposant à Mayence (0-1). L'unique réalisation de cette partie comptant pour la 31ème journée de Bundesliga a été inscrite de manière très précoce par Florian Niederlechner, buteur dès les premières secondes du match (1ère). À l'issue de ce court mais précieux succès, Augsbourg se donne un peu d'air dans la seconde moitié de tableau, grimpant à la treizième place du classement (35 points). Mayence, de son côté, continue de s'enfoncer et s'avance vers une fin de saison on ne peut plus tendue. Quinzième et bloqué à 31 points, le FSV ne compte plus que trois petites unités d'avance sur le Fortuna Düsseldorf (28 points), seizième et barragiste, ainsi que sur le Werder Brême (28 points), dix-septième et premier relégable.

Bundesliga - 31e Journée Mayence 0 - 10 - 1 FC Augsburg 1' F. Niederlechner



LES RÉSULTATS DE LA 31E JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Vendredi 12 juin

Hoffenheim - RB Leipzig : 0-2

Samedi 13 juin

VfL Wolfsburg - Fribourg : 2-2

Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund : 0-1

Hertha Berlin - Eintracht Francfort : 1-4

Cologne - Union Berlin : 1-2

Paderborn - Werder Brême : 1-5

Bayern Munich - Borussia Mönchengladbach : 2-1

Dimanche 14 juin