Bundesliga - Augsbourg et Cologne partagent les points

Au coude à coude au classement, Augsbourg et Cologne se sont neutralisés ce dimanche (1-1) lors de l'ultime rencontre de la 30ème journée de Bundesliga. Incapables de s'imposer depuis désormais six matchs consécutifs, les visiteurs ont vu leur gardien, Timo Horn, s'interposer sur un penalty de Niederlechner peu avant la demi-heure de jeu (27e). Finalement le match s'est animé en fin de rencontre lorsque Modeste, entré trois minutes plus tôt, a ouvert le score d'une frappe du gauche sur une remise de Jakobs (85e) ! Mais sans tarder, Augsbourg a recollé au score par l'intermédiaire de Max (88e) pour prendre le point du nul. Ce score de parité ne fait tout de même pas les affaires d'Augsbourg qui reste à quatre points seulement du barragiste.

Bundesliga - 30e Journée FC Augsburg 1 - 10 - 0 Cologne P. Max 88'

85' A. Modeste



LES RÉSULTATS DE LA 30E JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Vendredi 5 juin

Fribourg - Borussia Mönchengladbach : 1-0

Samedi 6 juin

RB Leipzig - Paderborn : 1-1

Bayer Leverkusen - Bayern Munich : 2-4

Eintracht Francfort - Mayence : 0-2

Fortuna Düsseldorf - Hoffenheim : 2-2

Borussia Dortmund - Hertha Berlin : 1-0

Dimanche 7 juin