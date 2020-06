Bundesliga - Dani Olmo porte Leipzig face à Hoffenheim

Tenu en échec par Paderborn la semaine passée (1-1), le RB Leipzig s'est repris en allant s'imposer à Hoffenheim (0-2) en ouverture de la 31ème journée de Bundesliga ce vendredi soir. La rencontre a basculé seulement quelques minutes après le coup d'envoi. Alors que Dabbur avait obtenu un penalty, l'arbitre de la rencontre est revenu sur sa décision en raison d'une main d'un joueur d'Hoffenheim plus tôt dans l'action. Dans la foulée, le RB Leipzig a fait la différence.

Buteur face à Cologne il y a deux semaines, Dani Olmo s'est offert un doublé en deux minutes. Il a d'abord été à la conclusion d'un centre de Mukiele (9e) avant d'ajuster le portier adverse sur une remise de Sabitzer sur le second but (11e). Au classement, le RBL reste troisième et revient à un point de Dortmund.

Bundesliga - 31e Journée Hoffenheim 0 - 20 - 2 RB Leipzig 9' D. Olmo

LES RÉSULTATS DE LA 31ÈME JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Vendredi 12 juin

Hoffenheim - Leipzig : 0-2

Samedi 13 juin

15h30 : Wolfsbourg - Fribourg

15h30 : Düsseldorf - Dortmund

15h30 : Hertha Berlin - Francfort

15h30 : Cologne - Union Berlin

15h30 : Paderborn - Werder Brême

18h30 : Bayern Munich - Mönchengladbach

Dimanche 14 juin