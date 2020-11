Bundesliga - Dortmund écrase le Hertha Berlin grâce à un quadruplé d'Erling Haaland

À l'occasion de la 8e journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund s'est déplacé à Berlin pour y défier le Hertha ce samedi. Retour sur cette rencontre.

Bundesliga - 8e Journée Hertha Berlin 2 - 51 - 0 Borussia Dortmund Matheus Cunha 33'

Matheus Cunha (P.) 79'

47' E. Haland

49' E. Haland

62' E. Haland

70' R. Guerreiro

79' E. Haland



Le Borussia Dortmund ne s'est pas déplacé pour rien. Pourtant, les locaux ont ouvert le score par l'intermédiaire de Matheus Cunha, sur un service de Dodi Lukebakio (1-0, 33e). Mais les hommes de Lucien Favre sont revenus au score après la mi-temps, grâce au récent couronné Golden Boy 2020, Erling Haaland (20 ans).

En effet, en seulement deux minutes, l'attaquant des Marsupiaux a inversé la tendance. Tout d'abord, sur un centre d'Emre Can, Haaland a égalisé au retour des vestiaires (1-1, 47e). Deux minutes plus tard, il s'est offert un doublé, cette fois-ci sur un service de Julian Brandt (1-2, 49e). Le Norvégien ne s'est pas arrêté là, car il a inscrit un troisième but synonyme de triplé, pour creuser l'écart d'une frappe du pied gauche (1-3, 62e). Le Portugais Raphaël Guerreiro s'est ajouté à la fête en y allant de son but, pour corser l'addition (1-4, 70e). Matheus Cunha a réduit l'écart sur pénalty, suite à une faute de Manuel Akanji (2-4, 79e).

Mais Haaland a été inarrêtable. Aussitôt après la réduction de l'écart de Cunha, le buteur de Dortmund a encore frappé, grâce à un ballon de Jude Bellingham, pour sceller cette victoire (2-5, 79e). A noter les débuts du grand espoir Youssoufa Moukouko (16 ans), qui a remplacé Haaland (85e). Autant dire que l'avenir du BvB est déjà assuré avec ces deux pépites, si ces derniers restent au club. Cette victoire a permis au Borussia de prendre la 2e place (18 points), à un point du leader bavarois. Quant au Hertha, les Berlinois sont descendus à la 13e place (7 points).