Bundesliga - Dortmund enchaîne à Wolfsburg, Leverkusen assomme Gladbach

Ouverte hier soir par la largue victoire du Hertha face à l'Union (4-0, résumé) lors du derby de Berlin, la 27ème journée de Bundesliga se poursuivait en ce début de samedi après-midi. En déplacement à la Volkswagen Arena, le Borussia Dortmund a fait le travail face au VfL Wolfsburg, s'imposant avec le plus grand sérieux (0-2). Raphaël Guerreiro, double buteur dans le derby de la Ruhr la semaine dernière contre Schalke 04, a à nouveau trouvé le chemin des filets, plaçant les Marsupiaux en tête au tableau d'affichage peu après la demi-heure de jeu (32ème). Lors du dernier quart d'heure, Achraf Hakimi, qui fera son retour au Real Madrid au terme de la saison, a mis fin à tout suspense (78ème). À l'issue de succès, le BvB de Lucien Favre conforte sa deuxième place au classement (57 points) et revient à une petite unité du Bayern Munich, toujours leader (58 points), qui accueillera l'Eintracht Francfort dans une petite heure à l'Allianz Arena (18h30).

Dans l'autre affiche de ce début d'après-midi, le Bayer Leverkusen a frappé un grand coup avec une très belle victoire glanée sur le terrain du Borussia Mönchengladbach (1-3). Kai Havertz, auteur d'un doublé (7ème, 58ème sur penalty), et Sven Bender (81ème) ont propulsé le Bayer vers une victoire capitale dans la course aux accessits. Grâce à ce succès probant, Leverkusen grimpe sur la troisième marche du podium (53 points), dont descend Gladbach (52 points), désormais quatrième, qui avait pourtant égalisé à 1-1 par Marcus Thuram en début de seconde période (52ème). Dans les autres matches de l'après-midi, le Werder Brême a repris espoir dans la course au maintien en allant s'imposer sur la plus petite des marges à Fribourg (0-1), sur une réalisation salvatrice signée Leonardo Bittencourt, et Paderborn, lanterne rouge, a partagé les points avec Hoffenheim (1-1).

LES RÉSULTATS DE LA 27E JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Vendredi 22 mai

Hertha Berlin - Union Berlin : 4-0

Samedi 23 mai

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen : 1-3

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund : 0-2

Fribourg - Werder Brême : 0-1

Paderborn - Hoffenheim : 1-1

18h30 : Bayern Munich - Eintracht Francfort

Dimanche 24 mai