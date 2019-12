Bundesliga - Dortmund et Leipzig font le spectacle mais se quittent dos à dos

Pas de vainqueur mais du spectacle dans le choc de la 16e journée de Bundesliga, entre Dortmund et Leipzig (3-3). Les hommes de Lucien Favre avaient rapidement fait la différence en première période, grâce à des buts de Weigl (23ème) et Brandt (34ème), mais Timo Werner a remis les deux équipes à égalité en signant un doublé en cinq minutes, dès le retour des vestiaires (47ème et 53ème).

Le futur adversaire du PSG en Champions League a su réagir dans la foulée, en inscrivant un troisième but par Jadon Sancho (55ème), avant de voir Patrik Schick rééquilibrer les débats en fin de match (77ème). Statu quo, donc, sur le podium, dont Leipzig conserve la première marche avec quatre longueurs d'avance sur le BVB (3e). Son dauphin, Mönchengladbach, recevra demain Paderborn, pendant que le Bayern Munich (5e) se déplacera à Fribourg.