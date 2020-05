Bundesliga - Dortmund et Sancho passent leurs nerfs sur Paderborn

Relégué à dix points du Bayern Munich avant ce match, le Borussia Dortmund a dû attendre la deuxième période pour se défaire largement de Paderborn (1-6) lors de la 29ème journée de Bundesliga. Peu inspirés et bien contenus par une défense hermétique, Sancho et consorts ont très peu inquiété Zingerle en première mi-temps. A l'exception d'un tir de Guerreiro détourné en corner (26e) et une action confuse dont a failli profiter Hazard (30e), les joueurs de Lucien Favre ont été incapables de porter le danger sur les cages de la lanterne rouge du championnat. Tout s'est accéléré en seconde période avec notamment le réveil du prodige anglais, auteur d'un triplé.

Suite à une faute de main de Zingerle, Hazard rôdait et en a profité pour ouvrir le score (54e). Sans plus attendre, le Borussia Dortmund a assommé son adversaire en inscrivant un second but dans la foulée par l'intermédiaire de Sancho, titulaire pour la première depuis la reprise de la Bundesliga (57e). Les locaux n'ont pas baissé les bras pour autant et ont réduit la marque sur un penalty parfaitement exécuté par Hünemeier (72e). Sancho n'a pas laissé place au doute dans les têtes du BvB en croisant une frappe qui a permis aux siens de reprendre deux buts d'avance (74e). En fin de rencontre, Hakimi (85e), Schmelzer (89e) puis Sancho pour le triplé (90e+1) ont participé à la fête pour offrir finalement une large victoire à leur équipe. Grâce à ce succès, le BvB consolide sa deuxième place.

Bundesliga - 29e Journée Paderborn 1 - 60 - 0 Borussia Dortmund U. Hünemeier (P.) 72'

54' T. Hazard

57' J. Sancho

74' J. Sancho

85' Achraf

89' M. Schmelzer

90' +1 J. Sancho



LES RÉSULTATS DE LA 29E JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Vendredi 29 mai

Fribourg - Bayer Leverkusen : 0-1

Samedi 30 mai

VfL Wolfsburg - Eintracht Francfort : 1-2

Hertha Berlin - Augsbourg : 2-0

Mayence - Hoffenheim : 0-1

Schalke 04 - Werder Brême : 0-1

Bayern Munich - Fortuna Düsseldorf : 5-0

Dimanche 31 mai

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin : 4-1

Paderborn - Borussia Dortmund : 1-6

Lundi 1 juin