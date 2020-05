Bundesliga - Dortmund s'amuse dans le derby de la Ruhr, le RB Leipzig accroché !

Enfin, la compétition a fait son grand retour après deux mois de suspension en raison de l'épidémie de coronavirus ! En Allemagne, premier pays du big-five à reprendre, la reprise du championnat a offert de belles émotions aux observateurs et téléspectateurs, malgré les huis clos et quelques situations particulières et inédites, crise sanitaire oblige. Au Signal-Iduna Park, vidé de son mur jaune, le Borussia Dortmund n'a fait qu'une bouchée de Schalke 04, dominant de la tête et des épaules le derby de la Ruhr (4-0). Erling Haaland, l'attaquant des Marsupiaux, a inscrit le tout premier but de la reprise de la Bundesliga, en ouvrant magnifiquement le score peu avant la demi-heure de jeu (29ème). L'avant-centre a marqué du gauche à la suite d'un très bon centre déployé par Thorgan Hazard, après une subtile déviation de Julian Brandt. À peine quelques petites secondes avant la pause, Raphaël Guerreiro a réalisé le break (45ème).

Dès le retour des vestiaires, le BvB n'a pas laissé son rival et ennemi local espérer, inscrivant une troisième réalisation par Thorgan Hazard (48ème). Puis Raphaël Guerreiro, intenable en cette 26ème journée de championnat, s'est offert le doublé (63ème). Grâce à ce large et probant succès, les protégés de Lucien Favre confortent leur deuxième place au classement (54 points) et reviennent provisoirement à une petite unité du Bayern Munich, toujours leader (55 points), qui se déplacera sur la pelouse de l'Union Berlin dimanche en début de soirée (18h30). Dans le même temps, le RB Leipzig a souffert et a été accroché à domicile par Fribourg (1-1). Yussuf Poulsen (77ème) a répondu à l'ouverture du score signée Manuel Gulde (34ème). Suite à ce partage des points, le RB Leipzig reste bloqué au troisième rang (51 points), sous la menace du Borussia Mönchengladbach (49 points), qui défiera l'Eintracht Francfort dans une grosse heure (18h30).

LES RÉSULTATS DE LA 26E JOURNÉE DE LA BUNDESLIGA

Samedi 16 mai

Fortuna Düsseldorf - Paderborn : 0-0

FC Augsburg - VfL Wolfsburg : 1-2

Hoffenheim - Hertha Berlin : 0-3

RB Leipzig - Fribourg : 1-1

Borussia Dortmund - Schalke 04 : 4-0

18h30 : Eintracht Francfort - Borussia Mönchengladbach

Dimanche 17 mai

15h30 : Cologne - Mayence

18h30 : Union Berlin - Bayern Munich

Lundi 18 mai