Bundesliga - Dortmund se saborde face à Hoffenheim

Le Borussia Dortmund s'est sabordé ce vendredi soir face à Hoffenheim (2-1), en ouverture de la 17ème journée de Bundesliga. A la faveur d'un premier quart d'heure maîtrisé et dominé, les joueurs de Lucien Favre ont ouvert le score grâce à Götze, à la conclusion d'une action bien menée par Weigl et Hakimi (17e). Hoffenheim est progressivement rentré dans le match et Skov a touché du bois sur coup franc (26e). Dans le dernier quart d'heure, les locaux se sont rebiffés et ont totalement renversé le match en quelques minutes. Après un double tir de Locadia, Adamyan a finalement trompé Bürki (79e). Puis dans la foulée, Kramaric a parfaitement repris de la tête un centre d'Adamyan pour offrir la victoire à son équipe (87e) ! Le Borussia Dortmund subit sa troisième défaite de la saison en championnat et reste à quatre points des leaders qui pourraient creuser l'écart davantage.

Bundesliga - 17e Journée Hoffenheim 2 - 10 - 1 Borussia Dortmund S. Adamyan 79'

A. Kramaric 87'

17' M. Götze



