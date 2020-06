Bundesliga - Florian Wirtz fait tomber le record de précocité de Sahin 15 ans après !

Si le Bayer Leverkusen n'a pas réussi à stopper le rouleau compresseur bavarois ce samedi après-midi (2-4) lors de la 30ème journée de Bundesliga, Florian Wirtz a établi un nouveau record et pas n'importe lequel. Devenu le plus jeune joueur de l'histoire à évoluer dans le championnat allemand le 18 mai dernier face au Werder Brême (17 ans et 15 jours), le jeune milieu offensif est désormais le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga grâce à son but inscrit en fin de rencontre face au Bayern Munich (89e). D'un tir enroulé du gauche, il est allé chercher le petit filet opposé de Manuel Neuer. Il fait ainsi tomber le précédent record détenu par Nuri Sahin depuis 2005, lequel avait marqué avec le Borussia Dortmund à 17 ans, 2 mois et 21 jours.

