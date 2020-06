Bundesliga - Haaland sauve Dortmund à Düsseldorf, le Werder reprend espoir pour le maintien !

Sur la pelouse du Fortuna Düsseldorf, le Borussia Dortmund n'est pas passé loin de la correctionnelle. Le BvB, sauvé par son poteau sur une frappe rasante décochée par Steven Skrzybski (82ème), s'est imposé in extremis (0-1), en cette 31ème journée de Bundesliga disputée ce samedi après-midi. Les protégés de Lucien Favre consolident leur deuxième place au classement (66 points) grâce à une belle tête décroisée gagnante signée Erling Haaland (90ème+5), entré en cours de jeu et auteur de sa onzième réalisation de la saison en championnat. Ils retardent, aussi, le potentiel sacre du Bayern Munich. Le Fortuna, de son côté, reste englué à un inquiétant seizième rang (28 points) et est désormais sous la menace du Werder Brême.

Car, dans le même temps, le club de la Weser (17ème, 28 points aussi) s'est très largement imposé sur le terrain de la lanterne rouge Paderborn (1-5) et reprend espoir dans la course au maintien. L'Union Berlin et l'Eintrach Francfort ont également gagné à l'extérieur, respectivement à Cologne (1-2) et sur le terrain du Hertha Berlin (1-4), sous les yeux de Lucas Tousart. Enfin, dans la course à la sixième place, le VfL Wolfsburg et Fribourg se sont neutralisés à la Volkswagen Arena (2-2). Les Loups conservent leur sixième rang (46 points), avec trois points d'avance sur Hoffenheim, septième (43 points) après son revers hier face au RB Leipzig (0-2), et toujours quatre sur le club de la Forêt Noire, huitième (42 points).

LES RÉSULTATS DE LA 31E JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Vendredi 12 juin

Hoffenheim - RB Leipzig : 0-2

Samedi 13 juin

VfL Wolfsburg - Fribourg : 2-2

Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund : 0-1

Hertha Berlin - Eintracht Francfort : 1-4

Cologne - Union Berlin : 1-2

Paderborn - Werder Brême : 1-5

18h30 : Bayern Munich - Borussia Mönchengladbach

Dimanche 14 juin