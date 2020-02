Bundesliga - Haland et Dortmund cartonnent, le Bayern prend la tête

Depuis quelques semaines, le Borussia Dortmund enfile les buts comme les perles et enchaîne les cartons. Au Signal-Iduna Park, ce samedi après-midi lors de la 20ème journée de Bundesliga, le promu de l'Union Berlin en a fait les frais, s'inclinant largement (5-0). Erling Haland a inscrit un nouveau doublé (18ème, 76ème), portant son total de buts à 7 en 3 petites rencontres. Jadon Sancho (13ème), Marco Reus (68ème sur penalty) et Axel Witsel (70ème) ont également marqué pour les Marsupiaux de Lucien Favre, désormais troisièmes du classement (39 points).

Le Bayern Munich, de son côté, s'est également imposé avec brio, disposant aisément de Mayence (1-3). Dans cette rencontre, les Bavarois ont expédié les affaires courantes grâce à des réalisations précoces inscrites par Robert Lewandowski (8ème), Thomas Müller (14ème) et Thiago Alcantara (26ème). Jerry St. Juste, peu avant la pause (45ème), a sauvé l’honneur pour des locaux dépassés. Suite à cette victoire, et en attendant l'affiche entre le RB Leipzig et le Borussia Mönchengladbach (18h30), le Bayern s'empare provisoirement de la tête du classement (42 points).