Bundesliga - Hommages à George Floyd : pas de sanction pour Sancho, Hakimi, Thuram et McKennie

Jadon Sancho, Achraf Hakimi (Dortmund), Marcus Thuram (Mönchengladbach) et Weston McKennie (Schalke) ne seront pas punis pour leurs références à George Floyd, le week-end dernier en Bundesliga. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces quatre joueurs étaient sous le coup d'une sanction pour avoir réclamé "Justice pour George", cet américain noir tué par un policier blanc à Minnesota, la semaine dernière, dans un drame qui a révolté les Etats-Unis et intensifié le mouvement de lutte contre le racisme partout dans le monde.

Mais la fédération allemande a donc décidé de ne pas donner suite, a-t-on appris dans un communiqué ce mercredi. Cette décision vaudra d'ailleurs pour d'éventuelles nouvelles formes de soutien au mouvement "Black lives matter" ("les vies des noirs comptent"). "Je salue expressément la décision clairvoyante de la commission de contrôle et j'en suis très heureux", s'est félicité le président de la fédération, Fritz Keller. "L'association s'oppose fermement à toute forme de racisme. C'est pourquoi les actions des joueurs ont notre respect et notre compréhension."

