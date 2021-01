Bundesliga - Jadon Sancho porte Dortmund face à Wolfsburg

Le Borussia Dortmund s'est imposé (2-0) face à Wolfsburg ce dimanche après-midi dans le cadre de la 14ème journée de Bundesliga. Après une première période où le ballon a longtemps était dans les pieds des joueurs d'Edin Terzić, aucune des deux équipes n'a réussi à ouvrir la marque, malgré de nombreuses tentatives dans les deux camps. Au retour des vestiaires, Dortmund continue de priver les Wolfsbourgeois du ballon et accentue leur domination en ouvrant le score peu après l'heure de jeu (66ème). Grâce à un corner tiré de la droite vers la gauche, Jadon Sancho dépose le ballon sur Manuel Akanji qui croise sa tête et bat Koen Casteels. Dans les dernières minutes de la rencontre c'est une nouvelle fois le jeune international anglais qui est décisif. Cette fois-ci, l'attaquant de 20 ans se transforme en buteur en récupérant le ballon au milieu de terrain sur une contre-attaque et file vers les buts adverses. Il élimine Paulo Otávio grâce à un somptueux double contact puis ajuste le gardien du plat du pied pour offrir la victoire aux siens.

Grâce à cette victoire, le Borussia remonte à la quatrième place et se rapproche petit à petit du podium. Les jaune et noirs (25 points) ne comptent désormais plus que trois points de retard sur le Bayer Leverkusen. Wolfsburg de son côté réalise une très mauvaise opération avec cette défaite et voit son adversaire du jour lui passer devant au classement. Les hommes d'Oliver Glasner sont sixième à quatre points du podium.

LES RÉSULTATS DE LA 14E JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Samedi 2 janvier 2021

Hoffenheim - Fribourg : 1-3

Eintracht Francfort - Bayer Leverkusen 2-1

Cologne - Augsbourg : 0-1

Werder Brême Union BerlinUnion Berlin : 0-2

Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach : 0-1

Hertha BSC - Schalke 04 : 3-0

VfB Stuttgart - RB Leipzig : 0-1

Dimanche 3 janvier 2021