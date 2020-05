Bundesliga - Kimmich offre le Klassiker au Bayern face à Dortmund !

Le Bayern Munich a désormais un boulevard pour filer vers son huitième titre de champion d'Allemagne consécutif. Ce mardi soir, le club bavarois s'est offert le Klassiker en allant s'imposer sur la pelouse du Borussia Dortmund (0-1), son dauphin, en ouverture de la 28ème journée de Bundesliga. Grâce à ce succès, Lewandowski et consorts comptent désormais sept points d'avance en tête du championnat. Alors que le duel entre l'attaquant polonais et son homologue norvégien, Erling Haaland, était attendu, le salut bavarois est venu d'un délicieux coup de patte de Joshua Kimmich ! Bousculé en début de rencontre, le Bayern a peu à peu pris le dessus sur son adversaire. Malgré une petite frayeur en début de rencontre sur un ballon sauvé devant sa ligne par Boateng (1e), l'équipe d'Hansi Flick s'est tournée vers l'avant et il a fallu un sauvetage de Piszczek sur sa ligne sur une tentative de Gnabry, pour sauver Dortmund (19e).

Puis juste avant la pause, Kimmich a inscrit l'unique but de ce choc d'un lob somptueux depuis l'extérieur de la surface. Surpris par cette tentative du milieu allemand, Bürki était trop court et n'a pu que constater les dégâts (43e) ! Peu avant l'heure de jeu, Haaland a eu l'occasion d'égaliser mais sa tentative est passée de peu à côté (58e) ! Sur une tentative lointaine de Dahoud, il a fallu toute la vigilance de Neuer pour que le Bayern conserve son avantage au score (80e). Dans la foulée, Lewandowski a manqué le break lorsque son tir, légèrement dévié, est venu heurter le poteau (83e). Sur ce score de 1 but à 0 en faveur du Bayern, l'arbitre a finalement sifflé la fin de la rencontre. Une victoire capitale qui permet aux Bavarois de s'envoler.

Bundesliga - 28e Journée Borussia Dortmund 0 - 10 - 1 Bayern Munich 43' J. Kimmich



