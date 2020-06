Bundesliga - L'Union Berlin sanctionné après une célébration dans un parking

Alors que l'Union Berlin venait de fêter son maintien sur sa pelouse en battant Paderborn mardi soir (1-0), les joueurs et supporters ont décidé de partager leur joie dans le parking avec les supporters. Une célébration filmée et rendue publique notamment auprès de la Ligue allemande de football (DFL), qui a décidé de sanctionner le club de la capitale avec des amendes.

En effet, la puissante instance germanique n'a pas du tout apprécié de voir les embrassades, et autres scènes allant contre les règles de distanciations sociales. En Bundesliga, le protocole est particulièrement strict depuis la reprise à la mi-mai. Deux joueurs de l'Union seront d'ailleurs mis à l'amende plus que les autres, et seront placés à l'isolement. Pour le moment, aucun montant n'a été divulgué concernant l'argent que doit l'écurie berlinoise à la DFL.