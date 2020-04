Bundesliga - La ligue allemande compte reprendre début mai

Doit-on s'attendre à voir le Bayern, Dortmund et autre Leipzig rejouer dans trois semaines ? On peut en tout cas caresser cet espoir au vu des récentes déclarations du directeur général de la ligue allemande. Dans une interview au New York Times, Christian Seifert assure planifier un retour à la compétition au début du mois de mai dans les deux premières divisions du championnat. Neuf journées restent à disputer, avec l'objectif de boucler la saison avant fin juin. Une vision pour le moins optimiste, alors que les autres grandes ligues européennes envisagent de jouer jusqu'en août, voire au-delà.

En revanche, pas question de faire revenir les supporters dans les stades, prévient Seifert. Même à huis clos, chaque match nécessiterait la présence de plus de 200 personnes entre les joueurs, les staffs de chaque équipe, les officiels et les diffuseurs. Le derby de la Ruhr entre Dortmund et Schalke, prévu lors de la prochaine journée (26ème), se jouera donc dans un Signal Iduna Park vide. Pour rappel, la plupart des clubs allemands ont repris l'entraînement, certes en adoptant des mesures particulières, cette semaine. Depuis le début de l'épidémie de covid-19, l'Allemagne a déploré plus de 2 000 décès sur 107 000 cas avérés.