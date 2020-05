Bundesliga - La reprise envisagée dès le 15 mai ?

Semaine décisive pour la Bundesliga. Dans les prochains jours, voire les prochaines heures, les autorités doivent rendre leur avis sur une possible reprise du championnat allemand. Et l'optimisme est de rigueur de l'autre côté du Rhin. L'agence Reuters prévoit en effet que les Länder vont autoriser une reprise des compétitions, "probablement à partir du 15 mai", avec des mesures sanitaires et à huis clos, évidemment. Dimanche, le Ministre de l'intérieur Horst Seehofer s'était montré favorable à "un redémarrage en mai".

En Allemagne, les clubs professionnels ont déjà repris l'entraînement depuis près d'un mois, mais de récents événements auraient pu laisser croire à un rétropédalage. On a d'abord appris hier que dix cas positifs ont été décelés parmi les joueurs et staffs des équipes professionnelles des deux premières divisions (Bundesliga et Bundesliga 2). Puis, dans la soirée, le Hertha Berlin a suspendu son attaquant Salomon Kalou, qui s'était filmé en train de briser ostensiblement les règles de distanciation sociale, au sein du centre d'entraînement du club de la capitale.