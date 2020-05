Bundesliga - La reprise maintenue

Hier soir, le Dynamo Dresde (Bundesliga 2) a annoncé deux cas positifs au coronavirus et l'ensemble de l'effectif va donc devoir observer une quarantaine de quatorze jours. Une donnée qui n'a pas fait changer d'avis la Ligue allemande, qui maintient son calendrier de reprise pour ses deux divisions pros. C'est, en tout cas, ce qu'a assuré Christian Seifert, le président de la Ligue allemande de football (DFL), samedi soir.

"Je n'interprète pas cela comme un revers. Nous avons annoncé depuis le début que nous devions nous y préparer. Et s'il y a maintenant quatorze jours de quarantaine, alors nous devons nous y adapter. Actuellement, cela ne modifie pas notre calendrier. Deux matchs du Dynamo Dresde ne peuvent pas être joués (Ndlr, contre Hanovre 96 et Greuther Fürth), mais cela ne change pas notre objectif de vouloir terminer la saison sur le plan sportif", a-t-il lancé et de confirmer que la saison se poursuivrait jusqu'au 30 juin, précisant que le barrage pourrait être déplacé en juillet.