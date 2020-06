Bundesliga - Le ballon de la saison 2020/2021 dévoilé !

DerbyStar, partenaire de la Bundesliga, vient de dévoiler le design du futur ballon du championnat allemand pour la saison 2020-2021 ! Robert Lewandowski, Serge Gnabry et tous les autres s'amuseront donc avec un nouveau ballon aux couleurs flashy : magenta et vert menthe.

"Au-delà de notre savoir-faire technique assis sur plus de 70 ans d’expérience, je suis persuadé que ce ballon au design coloré et particulièrement attractif va marquer les esprits. Ce doit être l’occasion de démontrer aux clubs et joueurs de football en France que nous sommes aussi une marque de référence dans le milieu et leur donner envie de tester nos produits" a déclaré Aurélien Bouf, le directeur France de Select Sport, la maison-mère de DerbyStar.