Bundesliga - Le Bayer Leverkusen craque à Francfort

Le Bayer Leverkusen s'est incliné (2-1) sur la pelouse de l'Eintracht Francfort dans le cadre de la 14ème journée de Bundesliga. La rencontre avait pourtant bien démarré pour les hommes de Peter Bosz avec une ouverture du score de Nadiem Amiri grâce à un superbe numéro dans la surface de réparation adverse. Sur un ballon piqué de Florian Wirtz, le milieu de terrain de 24 ans contrôle le cuir de l'extérieur du pied et élimine Martin Hinteregger avant d'ajuster Kevin Trapp d'une magnifique talonnade (8ème). Malheureusement, la joie aura été de courte durée pour le Bayer puisque seulement treize minute plus tard, Amine Younes égalise pour les siens (21ème). Alors que c'est le Bayer Leverkusen qui a le contrôle du ballon, Edmond Tapsoba tente de couper un centre venu de la droite, propulse le ballon dans ses propres cages et offre la victoire à l'Eintracht Francfort (54ème).

Au classement, le Bayer Leverkusen reste second (28 points) en attendant le déplacement de Leipzig à Stuttgart, mais laisse l'occasion au Bayern Munich de s'envoler au classement et prendre cinq point d'avance. De son côté, Francfort réalise une excellente opération et fait son retour dans la première partie de tableau. Les hommes d'Adi Hütter sont désormais huitièmes (20 points) et comptent seulement deux points de retard sur les places européennes.

