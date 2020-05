Bundesliga - Le Bayer Leverkusen frappe fort à Brême

Dans le dernier match de la 26ème journée de Bundesliga, disputé ce lundi soir au Weserstadion, le Bayer Leverkusen a fait forte impression, cartonnant le Werder Brême (1-4). Kai Havertz, peu avant la demi-heure de jeu, a placé les visiteurs en tête au tableau d'affichage (28ème). Un avantage qui s'est avéré de courte durée puisque Theodor Gebre Selassie a permis à son équipe de recoller moins de 120 secondes plus tard (30ème). Mais le Bayer, déterminé à accrocher le podium en fin de saison, a très rapidement repris les devants, via l'inévitable et indispensable Kai Havertz, auteur d'un doublé express (33ème). En seconde période, Mitchell Weiser (61ème) puis Kerem Demirbay (78ème) ont mis fin à tout suspense. Grâce à ce beau et large succès, la formation entraînée par Peter Bosz reste à la cinquième place du classement (50 points), mais revient à une toute petite unité du RB Leipzig (51 points), quatrième, et à deux du Borussia Mönchengladbach (52 points), troisième. Le Werder, de son côté, reste dix-huitième (18 points) et relégable, à cinq unités du barragiste, le Fortuna Düsseldorf (23 points).

Bundesliga - 26e Journée Werder Brême 1 - 41 - 2 Bayer Leverkusen T. Gebre Selassie 30'

28' K. Havertz

33' K. Havertz

61' M. Weiser

78' K. Demirbay



LES RÉSULTATS DE LA 26E JOURNÉE DE LA BUNDESLIGA

Samedi 16 mai

Fortuna Düsseldorf - Paderborn : 0-0

FC Augsburg - VfL Wolfsburg : 1-2

Hoffenheim - Hertha Berlin : 0-3

RB Leipzig - Fribourg : 1-1

Borussia Dortmund - Schalke 04 : 4-0

Eintracht Francfort - Borussia Mönchengladbach : 1-3

Dimanche 17 mai

Cologne - Mayence : 2-2

Union Berlin - Bayern Munich : 0-2

Lundi 18 mai