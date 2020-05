Bundesliga - Le Bayer Leverkusen repart de l'avant face à Fribourg

Quelques jours après un lourd revers subi sur sa pelouse face à Wolfsburg (1-4), le Bayer Leverkusen est reparti de l'avant en allant s'imposer sur la plus petite des marges sur le terrain de Fribourg (0-1), en ouverture de la 29ème journée de Bundesliga. Déjà auteur de deux doublés face au Werder Brême et Mönchengladbach depuis la reprise du championnat, Kai Havertz a de nouveau délivré les siens en inscrivant l'unique but du match en début de seconde période (54e).

Il s'agit de son 35ème but en Bundesliga à seulement 20 ans, une performance qui n'avait jamais été réalisée jusqu'à présent. Malheureusement pour le jeune allemand et son club, il a dû céder sa place sur blessure peu après l'heure de jeu (66e). Grâce à ce succès, Leverkusen reprend provisoirement la 3ème place avec un point d'avance sur le RB Leipzig.

Bundesliga - 29e Journée Fribourg 0 - 10 - 0 Bayer Leverkusen 54' K. Havertz



LES RESULTATS DE LA 29EME JOURNEE DE BUNDESLIGA

Vendredi 29 mai

Fribourg - Bayer Leverkusen : 0-1

Samedi 30 mai

15h30 : Wolfsburg - Francfort

15h30 : Hertha Berlin - Augsbourg

15h30 : Mayence - Hoffenheim

15h30 : Schalke 04 - Werder Brême

18h30 : Bayern Munich - Düsseldorf

Dimanche 31 mai

15h30 : Mönchengladbach - Union Berlin

18h00 : Paderborn - Dortmund

Lundi 1 juin