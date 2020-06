Bundesliga - Le Bayern cartonne, Dortmund humilié, le Werder miraculé

La saison 2019-2020 de Bundesliga a fermé ses portes ce samedi après-midi. Dans le cadre de la 34ème journée, le Bayern Munich a terminé son exercice en beauté en écrasant le VfL Wolfsburg (0-4). Dans ce match, dominé de la tête et des épaules, le club bavarois a été très bien lancé par ses joueurs français. Kingsley Coman a ouvert le score de manière précoce (4ème) puis Mickaël Cuisance, d'un petit bijou, a réalisé le break avant la pause (37ème), inscrivant au passage son tout premier but sous les couleurs bavaroises. En seconde période, Robert Lewandowski, sur penalty, s'est offert sa 34ème réalisation de l'exercice (72ème), puis Thomas Müller a donné encore un peu plus d'ampleur à ce beau succès (79ème), le 26ème de la saison, permettant aussi à son club d'atteindre la barre symbolique des 100 buts sur l'exercice. Au classement, les protégés de Hans-Dieter Flick terminent avec 82 points au compteur, soit treize longueurs devant Dortmund (69 points). Au Signal-Iduna Park, les Marsupiaux, assurés de terminer à la 2ème place, sont passés à coté de leur rencontre, humiliés par Hoffenheim (0-4) et Andrej Kramarić, auteur d'un quadruplé retentissant (8ème, 30ème, 48ème, 50ème sur penalty).

Dans la lutte à la qualification pour la Ligue des Champions, le RB Leipzig et le Borussia Mönchengladbach ont assuré en s'imposant respectivement à Augsbourg (1-2) et à la maison face au Hertha Berlin (2-1). Les Roten Bullen conservent leur place sur la troisième marche du podium (66 points), tandis que Gladbach termine au quatrième rang (65 points). Le Bayer Leverkusen, qui a disposé de Mayence sur la plus petite des marges (1-0), finit cinquième (63 points), juste devant Hoffenheim (52 points, 6ème), qui a profité de son succès éclatant à Dortmund pour coiffer sur le fil les Loups de Wolfsburg (49 points, 7ème). Dans le bas de tableau, le Werder Brême a étrillé Cologne (6-1) à domicile et, grâce à la défaite du Fortuna Düsseldorf face à l'Union Berlin (3-0), évite in extremis la relégation. Le club de la Weser accroche sur le gong la seizième place finale du classement (31 points) et pourra disputer les barrages pour tenter de conserver sa place dans l'élite allemande pour une 40ème saison consécutive. Le Fortuna Düsseldorf (30 points), de son côté, retrouvera la Bundesliga 2, en compagnie de Paderborn (20 points).

LES RÉSULTATS DE LA 34E JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Samedi 27 juin