Bundesliga - Le Bayern et Leipzig font le strict minimum

Pour cette 17ème journée de Bundesliga, qui se déroule en semaine, le Bayern Munich s'est assuré le strict minimum face à Augsbourg (1-0). En effet, les Bavarois se sont imposés grâce à un but de Robert Lewandowski à la 13ème minute, sur pénalty. Cette victoire permet au Bayern de conserver 4 points d'avance sur Leipzig, qui s'est imposé dans le même temps contre l'Union Berlin.

Comme pour les Bavarois, les hommes de Nagelsmann l'ont emporté sur la plus petite des marges (1-0), et peuvent remercier Forsberg (70ème) ! Avec ce succès, le RB Leipzig maintient ses 3 points d'avance sur le Bayer Leverkusen (3ème de Bundesliga). À noter, aussi, le match nul entre Fribourg et l'Eintracht Francfort (2-2), et la victoire de l'Arminia Bielefeld sur Stuttgart (3-0).