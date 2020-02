Bundesliga - Le Bayern et Leipzig se neutralisent

Malgré la présence des deux meilleurs buteurs du championnat, le choc de la 21ème journée de Bundesliga entre le Bayern Munich, premier, et le RB Leipzig, deuxième, s'est soldé sur un score nul et vierge (0-0). Après un début de match poussif, le leader bavarois s'est remis dans le sens de la marche mais a buté sur une solide défense adverse. En seconde période, les deux équipes se sont de nouveau neutralisées et aucune d'elles n'est parvenue à trouver la faille. En cas de victoire lors de son match en retard face à Cologne, le Borussia Mönchengladbach pourrait donc revenir à hauteur de Leipzig et à un point du Bayern.

