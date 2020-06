Bundesliga - Le Bayern fête son sacre par un succès, Dortmund valide sa 2e place

La 33ème et avant-dernière journée de Bundesliga se disputait en intégralité ce samedi après-midi. À la maison, le Bayern Munich a fêté son récent sacre par un succès face à Fribourg (3-1). De son côté, le Borussia Dortmund a validé sa deuxième place en s'imposant sur la pelouse du RB Leipzig (0-2).

À domicile, le Bayern Munich a parfaitement fêté son titre de Champion obtenu mardi soir à Brême en s'imposant logiquement face à Fribourg (3-1). Les hommes de Hans-Dieter Flick ont encore pu compter sur un Robert Lewandowski en état de grâce. Contre la formation de la Forêt Noire, l'avant-centre polonais s'est offert un nouveau doublé express (24ème, 37ème), dans une partie où tout était déjà joué à la pause. Suite à ce beau succès, le 25ème de la saison, les coéquipiers de Benjamin Pavard comptent désormais 79 points au compteur.

Dix ponts derrière, on retrouve le Borussia Dortmund (69 points). Grâce à un doublé de l'inévitable et déjà indispensable Erling Haaland, les Marsupiaux se sont imposés sur la pelouse du RB Leipzig (0-2). Une victoire qui permet aux protégés de Lucien Favre de valider leur deuxième place finale au classement. Un résultat qui ne fait, en revanche, pas les affaires des hommes de Julian Nagelsmann, troisièmes (63 points), et qui ne comptent plus qu'une toute petite unité d'avance sur le Borussia Mönchengladbach (quatrième, 62 points), tombeur de Paderborn (1-3). Toujours dans la course à la Ligue des Champion, le Bayer Leverkusen a réalisé la très mauvaise opération de l'après-midi en s'inclinant sur le terrain du Hertha Berlin (2-0). Le Bayer stagne au cinquième rang (60 points).

Respectivement 6ème et 7ème, le VfL Wolfsburg, qui a étrillé Schalke 04 (1-4), et Hoffenheim, qui a cartonné l'Union Berlin (4-0) continuent d'être au coude à coude (49 points pour les deux équipes). Dans le bas du classement, le Werder Brême se rapproche de la relégation. Tombé à Mayence (3-1), le club de la Weser reste dix-septième (28 points). Pour éviter une descente en Bundesliga 2 et accrocher les barrages, il devra impérativement s'imposer contre Cologne, dans une semaine, tout en espérant dans le même temps une défaite du Fortuna Düsseldorf sur le terrain de l'Union Berlin.

