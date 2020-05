Bundesliga - Le Bayern maîtrise pour sa reprise

Le leader de Bundesliga était de retour aux affaires après deux mois d'arrêt. Et pour sa reprise, le Bayern Munich a parfaitement géré sa rencontre face à l'Union Berlin (0-2) lors de la 26ème journée de Bundesliga. Dans la capitale, les Bavarois ont pris le jeu à leur compte dès le début de rencontre et ont monopolisé le ballon. Peu après le quart d'heure de jeu, Muller a fait trembler les filets mais la réalisation de l'Allemand a rapidement été annulée par le VAR en raison d'une position de hors-jeu du buteur sur une remise préalable de Pavard (18e).

Finalement, qui d'autre que Robert Lewandowski pour débloquer le score ? Sur un penalty obtenu par Goretzka juste avant la pause, le Polonais n'a pas tremblé et a inscrit son 40ème but de la saison toutes compétitions confondues, une performance qu'il réalise pour la cinquième année consécutive ! En seconde période, le Bayern a maintenu son emprise et Goretzka a trouvé le poteau (49e). Le break est arrivé en fin de match avec un but de la tête signé Pavard sur un corner qu'il avait obtenu (80e). Au classement, le Bayern Munich reprend quatre points d'avance sur son dauphin, le Borussia Dortmund.

Bundesliga - 26e Journée Union Berlin 0 - 20 - 1 Bayern Munich 40' R. Lewandowski (P.)

80' B. Pavard



LES RÉSULTATS DE LA 26E JOURNÉE DE LA BUNDESLIGA

Samedi 16 mai

Fortuna Düsseldorf - Paderborn : 0-0

FC Augsburg - VfL Wolfsburg : 1-2

Hoffenheim - Hertha Berlin : 0-3

RB Leipzig - Fribourg : 1-1

Borussia Dortmund - Schalke 04 : 4-0

Eintracht Francfort - Borussia Mönchengladbach : 1-3

Dimanche 17 mai

Cologne - Mayence : 2-2

Union Berlin - Bayern Munich : 0-2

Lundi 18 mai