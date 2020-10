Bundesliga - Le Bayern Munich arrache la victoire grâce à un quadruplé de Lewandowski !

Une semaine après sa défaite contre Hoffenheim (1-4), le Bayern Munich s'est relevé, non sans mal, face au Hertha Berlin ! Les Bavarois se sont imposés 4-3 dans les arrêts de jeu grâce à Robert Lewandowski. L'attaquant polonais de 32 ans a tout fait dans la rencontre puisqu'il s'est offert un quadruplé (40ème, 51ème, 85ème et 90+3ème). En face, Cordoba (59ème), Cunha (71ème) et Ngankam (88ème) ont cru, pendant longtemps, arracher le match nul. Le Bayern peut donc remercier son attaquant polonais et son mental de fer puisqu'il n'a pas tremblé en marquant un pénalty au bout du temps additionnel.

Bundesliga - 3e Journée Bayern Munich 4 - 31 - 0 Hertha Berlin R. Lewandowski 40'

R. Lewandowski 51'

R. Lewandowski 85'

R. Lewandowski (P.) 93'

59' J. Córdoba

71' Matheus Cunha

88' J. Ngankam