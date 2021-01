Bundesliga - Le Bayern Munich carbure, le Borussia Dortmund se relance

Le Bayern Munich va bien, très bien même. Ce samedi après-midi, à l'occasion de la 19ème journée de Bundesliga, le club bavarois a enchaîné un quatrième succès de rang en championnat en s'imposant de manière large face à Hoffenheim (4-1). Jérôme Boateng (32ème) et Thomas Müller (43ème) ont permis aux hommes d'Hansi Flick de prendre le large dans cette partie. Si Andrej Kramaric a réduit l'écart pour les visiteurs avant la pause (44ème), le Bayern n'a pas tremblé et a rapidement repris ses distances en seconde mi-temps, via Robert Lewandowski (57ème) puis Serge Gnabry (63ème). Grâce à cette victoire éclatante, la formation bavaroise conforte sa première place au classement (45 points) et prend provisoirement dix unités d'avance sur le RB Leipzig, deuxième (35 points).

Dans le même temps, après deux défaites et un nul, le Borussia Dortmund s'est relancé en prenant le meilleur sur Augsbourg (3-1) au Signal-Iduna Park. Rapidement menés après un but signé André Hahn (10ème), les Marsupiaux ont vite recollé grâce à Thomas Delaney (26ème). Après la pause, Jadon Sancho a donné l'avantage au BvB (63ème), qui a ensuite mis fin à tout suspense sur un but contre son camp inscrit par le malheureux Felix Uduokhai (75ème). Au classement, le club de la Ruhr grimpe au cinquième rang (32 points), à une toute petite unité de la troisième place occupée par l'Eintracht Francfort (33 points), qui s'est imposé contre le Hertha Berlin (3-1).