Bundesliga - Le Bayern Munich cartonne Cologne, le Borussia Dortmund facile contre Bielefeld

Après un match nul face à l'Arminia Bielefeld (3-3) et une défaite sur la pelouse de l'EIntracht Francfort (2-1), le Bayern Munich a repris sa marche en avant en ce samedi après-midi. À l'Allianz Arena, à l'occasion de la 23ème journée de Bundesliga, le club bavarois n'a fait qu'une bouché de Cologne (5-1). Eric Maxim Choupo-Moting, auteur de son premier but de la saison en championnat, a ouvert la marque peu après le quart d'heure de jeu (18ème). Quinze minutes plus tard, Robert Lewandowski a fait le break (33ème). À la reprise, les visiteurs ont repris espoir sur une réduction du score signée Ellyes Skhiri (49ème). Mais ce petit espoir s'est avéré fugace. Robert Lewandowski, encore lui, après l'heure de jeu, a redonné deux buts d'avance à son équipe (65ème). Puis Serge Gnabry, en fin de match, s'est offert un doublé express pour alourdir la marque (82ème, 86ème). Grâce à cette large victoire, les hommes d'Hansi Flich, toujours installés à la première place du classement (52 points), prennent provisoirement cinq unités d’avance sur le RB Leipzig, deuxième (47 points), qui reçoit le Borussia Mönchengladbach à 18h30.

Dans le même temps, au Signal-Iduna Park, le Borussia Dortmund a facilement disposé de l'Arminia Bielefeld (3-0). Les Marsupiaux ont fait la différence au retour des vestiaires grâce à Mahmoud Dahoud (48ème), Jadon Sancho (58ème, sur penalty) et Reinier (81ème). Suite à ce succès aisé, le BvB grimpe à la cinquième place du classement (39 points) et revient à seulement trois petits points du quatrième, l’Eintracht Francfort (42 points), battu sur la pelouse du Werder Brême (2-1) vendredi soir.