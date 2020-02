Bundesliga - Le Bayern Munich cartonne Hoffenheim

Dans le cadre de la 24ème journée de Bundesliga, le Bayern Munich a étrillé Hoffenheim (0-6), ce samedi après-midi. Maîtres de leur sujet, les Bavarois ont déroulé leur football avec quatre buts inscrits lors du premier acte, par Serge Gnabry (2ème), Joshua Kimmich (7ème), Joshua Zirkzee (15ème) et Philippe Coutinho (33ème). En seconde période, Philippe Coutinho pour le doublé (47ème) et Leon Goretzka (62ème) ont alourdi la marque. Une démonstration gâchée par l'apparition peu après l'heure de jeu, dans la tribune des supporters du Bayern, d'une banderole infamante envers Dietmar Hopp, le président du TSG. La rencontre a alors été interrompue par le corps arbitral pendant plus de dix minutes, avant de se terminer de manière totalement hallucinante... En effet, après la reprise de la partie, les joueurs des deux formations ont échangé des passes dans le rond central pendant 12 minutes, jusqu'au coup de sifflet final. Suite à cette victoire qui restera dans les mémoires, le Bayern Munich conforte sa place de leader au classement (52 points), avec provisoirement 4 points d'avance sur le RB Leipzig, deuxième (48 points, un match en moins).

