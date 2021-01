Bundesliga - Le Bayern Munich cartonne Schalke 04 et s'envole !

En déplacement sur la pelouse de Schalke 04, ce dimanche après-midi à l'occasion de la 18ème journée de Bundesliga, le Bayern Munich n'a pas laissé passer sa chance de prendre ses distances avec le RB Leipzig, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, tous battus ce week-end. À la Veltins Arena, les Bavarois ont corrigé les hommes de Gelsenkirchen (0-4). Thomas Müller, auteur d'un doublé (33ème, 88ème), Robert Lewandowski (54ème) et David Alaba (90ème) ont marqué pour les hommes d'Hansi Flick. Grâce à ce large succès, les coéquipiers de Joshua Kimmich, auteur de trois passes décisives, confortent leur première place au classement (42 points) et comptent désormais sept unités d'avance sur le RB Leipzig (35 points), deuxième, et dix sur le Bayer Leverkusen, troisième (32 points).

Bundesliga - 18e Journée Schalke 04 0 - 40 - 1 Bayern Munich 33' T. Müller

54' R. Lewandowski

88' T. Müller

90' D. Alaba