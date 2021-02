Bundesliga - Le Bayern Munich chute sur la pelouse de l'Eintracht Francfort

Après neuf matches, toutes compétitions confondues, sans défaite, le Bayern Munich a rechuté. En effet, ce samedi après-midi, les Bavarois se sont inclinés sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (1-2), lors de la 22ème journée de Bundesliga. Dans cette partie, disputée au Deutsche Bank Park, le club de la Forêt Noire a rapidement pris les devants grâce à Daichi Kamada (12ème). Le milieu offensif nippon, virevoltant au cours de la première mi-temps, s'est ensuite mué en passeur décisif pour offrir le but du break à Amin Younes (31ème).

Au retour des vestiaires, les hommes d'Hansi Flick sont parvenus à réduire la marque via l'inévitable et indispensable Robert Lewandowski, buteur après un joli numéro de Leroy Sané dans la surface adverse (53ème). Mais le champion d'Allemagne en titre, malgré une domination sans partage jusqu'au coup de sifflet final, n'est finalement pas arrivé à recoller. Suite à ce revers, le Bayern conserve la tête (49 points) avec cinq unités d'avance sur le RB Leipzig (44 points), qui se déplacera sur la pelouse du Hertha Berlin, demain après-midi (15h30). L'Eintracht, de son côté, conforte sa quatrième place (42 points) et revient à la hauteur du VfL Wolfsburg, troisième (42 points).