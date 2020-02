Bundesliga - Le Bayern Munich écrase Cologne et reprend la tête

Il ne fallait pas arriver en retard ce dimanche durant le match opposant le FC Cologne au Bayern Munich (1-4) pour le compte de la 22e journée de Bundesliga. Les Bavarois ont en effet très rapidement pris les devants dans cette rencontre par l'intermédiaire de l'inévitable Robert Lewandowski (3e), tandis que Kingsley Coman faisait le break quelques minutes plus tard (5e). Offensifs et appliqués, les visiteurs ont continué à pousser et ont alourdi le score grâce à Serge Gnabry au quart d'heure de jeu. Les coéquipiers de Müller auraient même pu rentrer aux vestiaires avec un avantage plus conséquent sans une certaine maladresse dans le dernier geste.

En deuxième mi-temps, après un nouveau but de Gnabry (66e) les visiteurs ont baissé de rythme et ont montré quelques largesses défensives. Les joueurs du FC Cologne en ont profité pour réduire l'écart grâce à Mark Uth (77e), mais se sont finalement logiquement inclinés face à des Bavarois sérieux et tout en maîtrise. Grâce à cette victoire, le Bayern reprend la tête du championnat avec un point d'avance sur le RB Leipzig, tandis que son adversaire du jour reste au 14ème rang de Bundesliga.