Bundesliga - Le Bayern Munich en mode remontada contre Mayence

À l'occasion de la 14e journée de Bundesliga, le Bayern Munich a reçu Mayence sur sa pelouse. Les hommes d'Hans-Dieter Flick se sont fait peur, mais ont finalement remporté ce match (5-2). Les champions d'Europe en titre ont concédé l'ouverture du score à la suite d'une contre-attaque, conclue par Burkardt (0-1, 32e). Les visiteurs ont même doublé la mise ensuite juste avant la mi-temps par l'intermédiaire du défenseur central Hack de la tête (0-2, 44e).

Au retour des vestiaires, les regards ont changé. Les Bavarois sont revenus au score grâce à des buts de Kimmich (1-2, 50e) et Sané (2-2, 56e), avant de prendre l'avantage sur un but de Süle (3-3, 70e), alors qu'un but a été refusé juste avant pour un hors-jeu de Davies (64e). Lewandowski a scellé le sort de la rencontre en inscrivant un doublé, d'abord sur pénalty (4-2, 76e), puis sur une belle frappe (5-2, 83e). Avec cette victoire, le Bayern reste leader du championnat allemand (33 points), tandis que Mayence est 17e (6 points).

Bundesliga - 14e Journée Bayern Munich 5 - 20 - 2 Mayence J. Kimmich 50'

L. Sané 55'

N. Süle 70'

R. Lewandowski (P.) 76'

R. Lewandowski 83'

32' J. Burkardt

44' A. Hack



LES RÉSULTATS DE LA 14E JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Samedi 2 janvier 2021

Hoffenheim - Fribourg : 1-3

Eintracht Francfort - Bayer Leverkusen 2-1

Cologne - Augsbourg : 0-1

Werder Brême - Union Berlin : 0-2

Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach : 0-1

Hertha BSC - Schalke 04 : 3-0

VfB Stuttgart - RB Leipzig : 0-1

Dimanche 3 janvier 2021

Borussia Dortmund - VfL Wolfsbourg : 2-0