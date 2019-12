Bundesliga - Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund font parler la poudre !

Ce samedi après-midi, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont fait parler la poudre en cette 15ème journée de Bundesliga. À l'Allianz Arena, les coéquipiers de Benjamin Pavard ont cartonné le Werder Brême (6-1). Menés au score, les Bavarois ont renversé la vapeur en fin de premier acte puis déroulé leur football lors de la seconde période. Philippe Coutinho a été le grand bonhomme de cette partie, avec un triplé (45ème, 63ème, 78ème) et deux passes décisives à son actif. Robert Lewandowski y est allé de son doublé (45ème+4, 72ème) et Thomas Müller a également trouvé le chemin des filets (75ème). Avec ce large succès, les hommes de Hans-Dieter Flick grimpent à la quatrième place du classement (27 points), soit un rang derrière le Borussia Dortmund. Car, dans le même temps, les Marsupiaux ont étrillé Mayence en déplacement (0-4), grâce à des réalisations signées Marcos Reus (32ème), Jadon Sancho (66ème), Thorgan Hazard (69ème) et Nico Schulz (84ème). Avec cette large victoire, la troisième de rang en championnat, les protégés de Lucien Favre (29 points) confortent leur troisième place.