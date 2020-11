Bundesliga - Le Bayern Munich et le RB Leipzig assurent, Dortmund surpris par Cologne

En déplacement sur la pelouse du VfB Stuttgart, ce samedi après-midi lors de la 9ème journée de Bundesliga, le Bayern Munich a fait le travail, s'imposant (1-3). Rapidement menés suite à l'ouverture du score signée Tanguy Coulibaly (20ème), les Bavarois sont parvenus à renverser la vapeur avant le retour aux vestiaires. Kingsley Coman a d'abord égalisé (38ème), puis l'inévitable Robert Lewandowski a placé les siens en tête au tableau d'affichage (45ème+1). En fin de seconde mi-temps, Douglas Costa a mis fin à tout suspense (87ème). Grâce à ce succès, les coéquipiers de Benjamin Pavard confortent leur première position au classement (22 points).

Le RB Leipzig, deuxième, suit à deux longueurs (20 points) après son succès à la maison face à l'Arminia Bielefeld (2-1). Christopher Nkunku, peu après la pause (47ème), a inscrit le second but de son équipe. La mauvaise opération du jour est à mettre au crédit du Borussia Dortmund, battu au Signal-Iduna Park par Cologne (1-2). Malgré la réduction du score de Thorgan Hazard (74ème), les Marsupiaux ont cédé face à un Ellyes Skhiri de gala, auteur d'un doublé (9ème, 60ème). Suite à cette défaite, les hommes de Lucien Favre reculent sur la troisième marche du podium (18 points) et se retrouvent sous la menace du Bayer Leverkusen, quatrième (18 points, un match en moins).