Bundesliga - Le Bayern Munich étrille Schalke 04

Ce samedi en début de soirée, à l'Allianz Arena, le Bayern Munich n'a fait qu'une bouchée de Schalke 04 (5-0), lors de la 19ème journée de Bundesliga. L'inévitable Robert Lewandowski (6ème), auteur de son 21ème but de l'exercice, a parfaitement lancé les Bavarois, qui ont ensuite déroulé leur football et réalisé le break avant la pause via Thomas Müller (45ème+2). En seconde mi-temps, Leon Goretzka (50ème), Thiago Alcantara (58ème) et Serge Gnabry (89ème) ont aggravé la marque. Avec ce succès éclatant, le Bayern Munich remonte à la deuxième place du classement (39 points), à une petite unité du RB Leipzig (40 points), tombé à Francfort (2-0) plus tôt dans l'après-midi. Schalke 04, de son côté, chute au cinquième rang (33 points).

Bundesliga - 19e Journée Bayern Munich 5 - 02 - 0 Schalke 04 R. Lewandowski 6'

T. Müller 45' +2

L. Goretzka 50'

Thiago Alcântara 58'

S. Gnabry 89'