Bundesliga - Le Bayern Munich évite le pire face à l'Arminia Bielefeld

Quatre jours après son sacre au Mondial des clubs, le Bayern Munich retrouvait les joutes nationales. En ce lundi soir, en clôture de la 21ème journée de Bundesliga, le club bavarois a arraché, au forceps, le nul face à l'Arminia Bielefield (3-3). Menés 0-2 à la pause sous une neige abondante, les pensionnaires de l'Allianz Arena ont réduit la marque dès le retour des vestiaires via l'inévitable Robert Lewandowki (48ème). Mais l'étonnant promu a réagi du tac au tac, reprenant à nouveau deux buts d'avance dès la minute suivante (49ème). Avec une météo légèrement plus clémente, les protégés d'Hansi Flick ont alors mieux joué et sont finalement parvenus à recoller. Corentin Tolisso a d'abord redonné espoir aux Bavarois (57ème), qui ont égalisé par l'intermédiaire d'Alphonso Davies (70ème). Suite à ce résultat de parité, obtenu de haute lutte, le Bayern Munich conserve certes sa place de leader (49 points) mais ne compte plus que cinq unités d'avance sur le RB Leipzig (44 points), deuxième du classement.

Bundesliga - 21e Journée Bayern Munich 3 - 30 - 2 Arminia Bielefeld R. Lewandowski 48'

C. Tolisso 57'

A. Davies 69'

9' M. Vlap

37' A. Pieper

49' C. Gebauer