Bundesliga - Le Bayern Munich gagne à Wolfsburg et remporte son huitième titre d'affilée

Le Bayern Munich s'est offert ce mardi soir son huitième titre consécutif de champion d'Allemagne en s'imposant fort logiquement face au Werder Brême (1-0). C'est le 30ème sacre de l'histoire du club bavarois.

Cela était ressenti depuis plusieurs journées, c'est désormais officiel. Le Bayern Munich qui avait besoin de s'imposer ce mardi soir face au Werder pour être sacré, a fait le boulot sur la pelouse du Weserstadion dans le cadre de la 32e journée de Bundesliga. Dominateurs dès les premiers minutes, les Bavarois ont imposé leur rythme durant toute la rencontre, pressant haut, utilisant à la perfection la largeur du terrain. Après une grosse occasion échouant sur la transversale signée Leon Goretzka (26e), les visiteurs ont ouvert le score par l'intermédiaire de Robert Lewandowski (43e) parfaitement lancé à la limite du hors-jeu par Jérôme Boateng. Le Polonais inscrivait ainsi son 31e but de la saison, un record personnel.

En deuxième période, les Bavarois ont continué à dominer leur sujet durant près de trente minutes, ne laissant que très peu d'espace aux attaquants adverses. A dix minutes de la fin, Alphonso Davies était pourtant coupable d'un excès d'engagement et voyait rouge, laissant ses partenaires à dix. La fin du match fut donc plus compliquée pour le Bayern qui tenait pourtant bon pour valider son titre. Pour le Werder Brême cette défaite rime un peu plus avec relégation. Avant dernier après ce match, ils ont désormais à deux journées de la fin, trois points de retard sur le premier non relégable Mayence, qui compte lui un match en moins.

Cette saison 2019-2020 ne fut pas de tout repos pour le Bayern Munich qui a notamment connu un début d'exercice très compliqué. Mais la nomination de Hans-Dieter Flick en novembre, l'éclosion de Serge Gnabry ou Alphonso Davies, le replacement intelligent de David Alaba en défense centrale ainsi que le retour au premier plan de joueurs comme Thomas Muller ont permis à l'équipe de retrouver un rythme de croisière et une force collective impressionnante. Les coéquipiers de Manuel Neuer remportent donc leur huitième titre d'affilée en Bundesliga à deux journées de la fin et marquent un peu plus l'histoire du championnat allemand.

LES RÉSULTATS DE LA 32ÈME JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Mardi 16 juin

Mönchengladbach - Wolfsburg : 3-0

Werder Brême - Bayern Munich : 0-1

Union Berlin - Paderborn : 1-0

Fribourg - Hertha Berlin : 2-1

Mercredi 17 juin

18h30 : Eintracht Francfort - Schalke 04

20h30 : RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf

20h30 : Borussia Dortmund - Mayence

20h30 : Augsbourg - Hoffenheim

20h30 : Bayer Leverkusen - FC Cologne