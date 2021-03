Bundesliga - Le Bayern Munich renverse le Borussia Dortmund dans le Klassiker !

Dans un duel de serial buteurs, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se sont affrontés ce samedi dans le cadre de la 24e journée de Bundesliga. Menés 0-2, les Bavarois ont inversé la tendance et ont remporté ce Klassiker (4-2). Retour sur cette rencontre.

Bundesliga - 24e Journée Bayern Munich 4 - 22 - 2 Borussia Dortmund R. Lewandowski 26'

R. Lewandowski (P.) 44'

L. Goretzka 88'

R. Lewandowski 90'

2' E. Haland

9' E. Haland



Dès le coup d'envoi de la rencontre, la pression s'est faite ressentir à l'Allianz Arena. Le Bayern Munich a dû répondre à Leipzig, vainqueur un peu plus tôt sur le terrain de Fribourg (0-3). Du côté du Borussia Dortmund, la mission a été de recoller avec le quatuor de tête du championnat. Et le match a commencé sur les chapeaux de roue. Suite à un mauvais renvoi de la tête de Boateng, Mahmoud Dahoud a décalé Erling Haaland, qui a ajusté une belle frappe pour tromper Manuel Neuer et ouvrir le score pour les Borussen (0-1, 2e). Le Norvégien, en grande forme, a ensuite inscrit un doublé quelques minutes plus tard, à la suite d'une belle contre-attaque (0-2, 9e). Il s'agit de ses 18 et 19e buts de la saison en Bundesliga. Apres ce début de match catastrophique, les Bavarois ont tenté de réagir au plus vite et ont repris le jeu à leur compte. Suite à un bel enchainement de Leroy Sané et un bon centre, Robert Lewandowski a repris le ballon pour réduire l'écart (1-2, 26e). Le Polonais a répondu à son homologue du Borussia dans ce duel de serial buteurs. D'ailleurs, peu avant la mi-temps, Lewandowski a égalisé sur pénalty permettant à son équipe de se remettre dans le match peu avant la mi-temps (2-2, 44e). Score nul à la mi-temps dans ce match haletant (2-2).

Au retour des vestiaires, les deux blocs, solides, ont repoussé les assauts de leur adversaire. Les champions d'Europe en titre ont remis le pied sur le ballon (65% de possession de balle), obligeant les Marsupiaux à défendre dans leurs derniers mètres. Et ce qui devait arriver arriva. Leon Goretzka a donné l'avantage au Bayern Munich en toute fin de rencontre après une belle action (3-2, 88e). Robert Lewandowski y est même allé de son triplé, scellant le sort de la rencontre en contre-attaque (4-2, 90e). Avec cette victoire dans le Klassiker (4-2), les hommes d'Hans-Dieter Flick reprennent la 1e place (55 points), tandis que ceux d'Edin Terzic sont 6es (39 points).