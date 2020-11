Bundesliga - Le Bayern Munich s'offre Dortmund et le Klassiker

Le Klassiker opposant le Borussia Dortmund au Bayern Munich, ce samedi en début de soirée au Signal-Iduna Park, a tourné en faveur du club bavarois. Au terme d'une belle bataille, les coéquipiers de Manuel Neuer se sont imposés (2-3), à l'occasion de cette affiche de la 7ème journée de Bundesliga. Dans cette partie, le BvB avait pourtant dégainé le premier via Marco Reus, très bien servi par Raphaël Guerreiro (45ème). Mais le Bayern n'a pas eu le temps de douter bien longtemps puisqu'il a recollé avant la pause grâce à un coup-franc de David Alaba (45ème+4).

Dès la reprise, les protégés d'Hans-Dieter Flick ont basculé en tête, sur une tête de l'inévitable Robert Lewandowski (48ème), qui a passé un Klassiker délicat avec deux réalisations refusées par la VAR (24ème, 90ème+3). En fin de match, Leroy Sané a réalisé le break (80ème), qui s'est avéré de très courte durée puisque Erling Haaland a relancé les Marsupiaux et le suspense moins de trois petites minutes plus tard (83ème). Mais le Bayern, solide, est finalement parvenu à conserver son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Grâce à ce succès, les Munichois reprennent la tête du classement (18 points), deux unités devant le RB Leipzig (16 points) et trois devant le BvB (15 points).